Jubileuszowa edycja charytatywnej sztafety Poland Business Run już w najbliższą niedzielę, 5 września. Zawody, tak jak w ubiegłym roku, odbędą się w bezpiecznej formule wirtualnej. Każdy z 28,5 tys. zapisanych biegaczy pokona dystans 4 km w dowolnie wybranym przez siebie miejscu, a uzyskany wynik prześle za pomocą strony internetowej organizatora lub aplikacji.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Największy bieg biznesowy na rzecz osób po amputacjach i z niepełnosprawnościami narządów ruchu odbędzie się już po raz dziesiąty. Jak zwykle dla potrzebujących wystartują biegacze reprezentujący firmy i korporacje połączeni w 5-osobowe drużyny. W tym roku do udziału w sztafecie zgłosiło się aż 28,5 tys. osób. To więcej niż w 2019 roku, kiedy odbyły się ostatnie przed pandemią tradycyjne zawody z cyklu Poland Business Run.

Dziesiąte urodziny chcieliśmy świętować hucznie, spotykając się z naszymi uczestnikami na imprezach biegowych w największych miastach Polski. Choć pandemia pokrzyżowała te plany, mamy wiele powodów do radości - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Ogromna liczba zapisanych biegaczy pozwala nam spełnić inne urodzinowe marzenie, jakim jest pomoc dla ponad 100 potrzebujących. Dzięki wirtualnej formule sztafety pobiegną nie tylko w wielu miejscowościach Polski, ale także w innych krajach i na różnych kontynentach. A to wszystko dla naszych podopiecznych - dodaje.

5 września każdy biegacz Poland Business Run pokona odcinek 4 km po samodzielnie wytyczonej trasie. Należy to zrobić do godz. 18:00. Uzyskany czas zawodnicy powinni zarejestrować za pomocą dowolnej aplikacji sportowej z funkcją GPS (np. Strava, Runkeeper) i uwiecznić, robiąc zrzut ekranu. Organizatorzy dopuszczają także mierzenie czasu za pomocą zegarka sportowego oraz bieg na bieżni stacjonarnej (wówczas dowodem pokonania dystansu będzie zdjęcie).

Poland Business Run / Materiały prasowe

Jak po ukończeniu biegu przekazać uzyskany wynik organizatorom?

Wynik można do nas przesłać na dwa sposoby. Pierwszy to strona www. Wystarczy wejść na polandbusinessrun.pl i kliknąć przycisk "Dodaj wynik/Add result". Następnie wgrywamy plik ze zrzutem ekranu z aplikacji biegowej, wpisujemy swój adres e-mail, ten, który podaliśmy przy rejestracji do biegu, oraz uzyskany czas. Klikamy "Zapisz". Druga opcja wygląda podobnie, ale do podawania danych przechodzimy z aplikacji Poland Business Run, którą można pobrać na swój telefon z Google Play lub App Store. W apce klikamy przycisk "Dodaj wynik" i dalej postępujemy jak w przypadku www - tłumaczy Kamil Bąbel z Fundacji Poland Business Run.

Warto pamiętać, że opcja udostępnienia swojego wyniku pojawi się w aplikacji i na stronie www dopiero w dniu biegu. Rezultat należy przekazać do godz. 19.00. Przesłane screenshoty zostaną następnie zweryfikowane. Dopiero gdy wszyscy zawodnicy 5-osobowej sztafety ukończą bieg i prześlą swoje wyniki, drużyna znajdzie się w klasyfikacji generalnej.

Poprzez swój udział w biegu firmy pomogą w sumie ponad 103 osobom z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Dofinansowane zostaną 32 protezy kończyn, 30 wózków lub innych sprzętów oraz 44 turnusy rehabilitacyjne.

Również osoby, które nie biorą udziału w zawodach, mogą pomóc podopiecznym Fundacji. Do godz. 12.00 5 września trwa akcja "Pomagam Bardziej", w ramach której każdy może przekazać darowiznę. Wystarczy wejść na stronę: bit.ly/teamsPBR i przelać dowolną kwotę za pośrednictwem "konta" jednej z drużyn zapisanych na bieg.

W niedzielę relację z imprezy będzie można śledzić online na profilu Poland Business Run na Facebooku. Rozmowy z beneficjentami, organizatorami i przedstawicielami firm poprowadzi Maciej Kurzajewski.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Biegaczy z Krakowa Fundacja Poland Business Run zaprasza na świętowanie urodzin podczas pikniku na tyłach Hali 100-lecia Cracovii, przy al. Focha 40. W planie wspólna rozgrzewka, odpoczynek na leżakach, pamiątkowe zdjęcia i posiłek w strefie food trucków.

Więcej informacji na www.polandbusinessrun.pl.