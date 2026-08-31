Polak zapalił papierosa w samolocie do Gdańska. Szybka reakcja służb i mandat

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42-letni Polak złamał zakaz palenia na pokładzie samolotu lecącego z Egiptu do Gdańska i zapalił papierosa w toalecie. Załoga wykryła naruszenie przepisów i powiadomiła służby. Po wylądowaniu na gdańskim lotnisku pasażer został ukarany mandatem. W jakiej wysokości?

Polak zapalił papierosa w samolocie lecącym z Egiptu do Gdańska, fot. Tomasz Warszewski

Polak zapalił papierosa w samolocie lecącym z Egiptu do Gdańska, fot. Tomasz Warszewski / Shutterstock

Zapalił papierosa podczas lotu z Egiptu. Straż Graniczna ukarała Polaka

Do zdarzenia doszło w nocy 26 sierpnia podczas lotu z Marsa Alam w Egipcie do Gdańska. 42-letni Polak, mieszkaniec Mławy, mimo obowiązującego zakazu zapalił papierosa w samolotowej toalecie.

Załoga zareagowała natychmiast i przekazała informację służbom. Po wylądowaniu maszyny na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku interweniowali funkcjonariusze straży granicznej, którzy ukarali 42-latka mandatem w wysokości 500 zł.

Pił i zachowywał się wulgarnie

Podobna interwencja miała miejsce dzień wcześniej, 25 sierpnia. Dyżurny gdańskiego lotniska powiadomił straż graniczną o pasażerze samolotu lecącego z Tirany, który nie stosował się do poleceń załogi.

41-letni obywatel Turcji spożywał na pokładzie własny alkohol i zachowywał się wulgarnie wobec personelu pokładowego.

Po wylądowaniu samolotu funkcjonariusze przeprowadzili interwencję i ukarali go mandatem w wysokości 500 zł.

54 interwencje od początku roku

Od początku tego roku straż graniczna przeprowadziła na lotnisku w Gdańsku 54 interwencje wobec 58 osób naruszających warunki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ukarali winnych naruszeń prawa 27 mandatami na łączną kwotę ponad 14 tys. zł, zastosowali poza tym 17 pouczeń - mówi Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna przypomina, że pasażerowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń załogi oraz przestrzegania zasad obowiązujących na pokładzie. Naruszenie tych przepisów może skutkować interwencją służb po wylądowaniu i nałożeniem kary.