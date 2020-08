Trwa ostatni weekend wakacji. Pogoda pozwoli go maksymalnie wykorzystać. Mieszkańcy południowych województw muszą przygotować się na prawdziwe upały!

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Polska jest pod wpływem niżu, a z zachodu na wschód będzie wolno wędrował układ frontów atmosferycznych, który pod koniec dnia znajdzie się nad wschodnią połową kraju. Przed frontem chłodnym napłynie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.



W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, nad morzem lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C, 20°C na północny i w kotlinach sudeckich do 22°C w centrum i 28°C, 30°C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat początkowo w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert II stopnia przed upałami dla województwa podkarpackiego.





IMGW wydał alerty przed upałem / imgw.pl / Internet

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz początkowymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na południu i w centrum, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 18°C, tylko na północnym wschodzie od 10°C do 13°C. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz silniejszy, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

Upalna niedziela

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

W niedzielę na południowym wschodzie słonecznie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu i burze. Od Opolszczyzny i Górnego Śląska po południowe Mazowsze burze mogą być silne. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 18°C, 20°C na północny i zachodzie do 23°C w centrum i 31°C, 33°C na południowym wschodzie kraju, w kotlinach sudeckich około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowych i wschodnich. W czasie burz porywy do 100 km/h, na obszarach podgórskich Karpat do 65 km/h, wysoko w górach porywy do 110 km/h.