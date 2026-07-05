Możliwa superkomórka burzowa. Prognoza na dziś i najbliższe dni

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Burze nadciągają nad Polskę. Już od rana w większości kraju chłodny front przynosi spadek temperatury i zachmurzenie. „Pojawią się liczne komórki konwekcyjne generujące wyładowania atmosferyczne, możliwe też będą superkomórki. Ze względu na korzystne środowisko możliwy będzie też rozwój co najmniej jednej krótkotrwałej trąby powietrznej” - informuje Sieć Obserwatorów Burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że padać będzie w całej Polsce, a burze wystąpią głównie na wschodzie kraju.

W najbliższych godzinach i dniach Polska pozostanie pod wpływem niestabilnej, chłodnej masy powietrza, która sprzyja rozwojowi burz, zwłaszcza we wschodniej centralnej i północno-wschodniej części kraju.

Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który inicjuje powstawanie licznych komórek opadowych. Burze - jak określają synoptycy - będą miały głównie charakter lokalny, z możliwością rozwoju pojedynczych, punktowych superkomórek.

Dziś deszcz wystąpi w całej Polsce, zagrzmi natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Kielecczyźnie. Będzie umiarkowanie ciepło - od 18 do 23 st. C.

Prognoza IMGW / materiały prasowe

„Warunki konwekcyjne umożliwią rozwój punktowych burz. Pojawią się liczne komórki konwekcyjne generujące wyładowania atmosferyczne, możliwe też będą superkomórki. Z czasem komórki mogą się łączyć w klastry. Ze względu na korzystne środowisko, możliwy będzie też rozwój co najmniej jednej krótkotrwałej trąby powietrznej” - podaje Sieć Obserwatorów Burz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem obowiązujące na północy - od powiatu kołobrzeskiego do puckiego oraz w centralnej Polsce.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w niedzielę, 5 lipca 2026 / materiały prasowe

Jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że kolejne dni również przyniosą zachmurzenie i przelotne opady. Alert przed burzami IMGW wydał na wtorek dla części Opolszczyzny, Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami we wtorek, 7 lipca 2026 / materiały prasowe

W środę z kolei od centralnej po północną część kraju pojawi się porywisty wiatr. IMGW już wydał alerty.