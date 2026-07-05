Możliwa superkomórka burzowa. Prognoza na dziś i najbliższe dni

W najbliższych godzinach i dniach Polska pozostanie pod wpływem niestabilnej, chłodnej masy powietrza, która sprzyja rozwojowi burz, zwłaszcza we wschodniej centralnej i północno-wschodniej części kraju.
Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który inicjuje powstawanie licznych komórek opadowych. Burze - jak określają synoptycy - będą miały głównie charakter lokalny, z możliwością rozwoju pojedynczych, punktowych superkomórek.
Dziś deszcz wystąpi w całej Polsce, zagrzmi natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Kielecczyźnie. Będzie umiarkowanie ciepło - od 18 do 23 st. C.
„Warunki konwekcyjne umożliwią rozwój punktowych burz. Pojawią się liczne komórki konwekcyjne generujące wyładowania atmosferyczne, możliwe też będą superkomórki. Z czasem komórki mogą się łączyć w klastry. Ze względu na korzystne środowisko, możliwy będzie też rozwój co najmniej jednej krótkotrwałej trąby powietrznej” - podaje Sieć Obserwatorów Burz.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem obowiązujące na północy - od powiatu kołobrzeskiego do puckiego oraz w centralnej Polsce.
Jaka pogoda będzie w przyszłym tygodniu?
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że kolejne dni również przyniosą zachmurzenie i przelotne opady. Alert przed burzami IMGW wydał na wtorek dla części Opolszczyzny, Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.
W środę z kolei od centralnej po północną część kraju pojawi się porywisty wiatr. IMGW już wydał alerty.