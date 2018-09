Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym pogorszeniem pogody. "Po okresie bardzo ciepłej i słonecznej pogody, kiedy to temperatura powietrza wzrosła w wielu miejscach do 30°C, w nocy z piątku na sobotę czeka nas znacznie ochłodzenie" - czytamy w komunikacie IMGW.

Od soboty w całej Polsce pogorszenie pogody

Jeszcze tylko w czwartek i w piątek zostanie z nami typowo letnia pogoda. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna przekraczać będzie 26 stopni, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie osiągnie 30 stopni, a nawet 31 stopni.



Pierwsze sygnały pogorszenia pogody wystąpią już w piątek. Wzrośnie prędkość wiatru a wieczorem nad zachodnią Polskę nasunie się chłodny front atmosferyczny. Za nim napłynie znacznie chłodniejsze powietrze. Frontowi będą towarzyszyć przelotne opady deszczu, możliwe będą burze.



W nocy z piątku na sobotę front przemieści się przez całą Polskę, dlatego w sobotę nastąpi już znaczne ochłodzenie i pogorszenie pogody.



W całej Polsce będzie pochmurno. W wielu miejscach będzie padać. Temperatura wyniesie od 14 stopni do 18 stopni. Co w porównaniu do pogody czwartkowej oznacza ochłodzenie o ponad 10 stopni. Podobna będzie niedziela.



Początek przyszłego tygodnia również zapowiada się chłodno, pochmurno i deszczowo. Spodziewamy się także silniejszych porywów wiatru, nawet do 70 km/h.



Jesień... nadchodzi

Astronomiczna jesień rozpocznie się w tym roku 23 września o godz. 3.54, kiedy Słońce osiągnie punkt równonocy jesiennej, i potrwa do 21 grudnia.



Na nocnym niebie jesienią będzie można zobaczyć jeszcze kilka gwiazdozbiorów letnich, "wrócą" też konstelacje zimowe. Będzie widocznych kilka planet.



Astronomiczne pory roku są związane z momentami górowania Słońca w zenicie nad równikiem lub zwrotnikami. W przypadku astronomicznej jesieni Słońce góruje w zenicie nad równikiem. Przy czym rzeczywiste zrównanie dnia z nocą nastąpi jednak nieco później, niż przejście Słońca przez punkt równonocy (tzw. punkt Wagi, będący jednym z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim). Będzie to w dniu 25 września i nocy 25/26 września.



Na początku jesieni na wieczornym niebie nadal dominują gwiazdozbiory letnie. W szczególności Lutnia, Łabędź i Orzeł. Ich najjaśniejsze gwiazdy, odpowiednio Wega, Deneb i Altair, tworzą wierzchołki tzw. Trójkąta Letniego. Łatwo jednak dostrzec też Jesienny Kwadrat. Tworzą go trzy gwiazdy konstelacji Pegaza (Markab, Scheat i Algenib) oraz jedna z jaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru Andromedy.





Z rojów meteorów w pierwszej połowie jesieni najaktywniejsze będą Orionidy, widoczne od 2 października do 7 listopada, a mające maksimum 21 października. Możliwe jest wtedy dostrzeżenie do 20 meteorów na godzinę, choć będzie w tym przeszkadzać bliskość pełni Księżyca. Orionidy związane są z kometą Halleya.