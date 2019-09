Nie będzie śledztwa w sprawie formułowanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza zarzutów dotyczących molestowania seksualnego - podaje Onet. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu umorzyła postępowanie z powodu przedawnienia.

Kardynał Henryk Gulbinowicz / Maciej Kulczyński / PAP

Osobą, która oskarżyła kardynała Henryka Gulbinowicza o molestowanie seksualne, był poeta Przemysław Kowalczyk występujący pod pseudonimem Karol Chum. Mężczyzna twierdzi, że doszło do tego, gdy miał 16 lat i był uczniem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Legnicy.

Kowalczyk złożył zawiadomienia w tej sprawie zarówno w kurii, jak i w prokuraturze. Takie mamy obecnie przepisy. Musiałem zeznać i tu, i tu by nie okazało się, że to ja zostanę nagle przez Kościół oskarżony - tłumaczy w rozmowie z Onetem. Musiałem zrobić to pierwszy z pozycji ofiary. Zostaje mi jeszcze droga cywilnoprawna lub ugodowa - dodaje.