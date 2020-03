Kolejny miesiąc, kolejne podwyżki. Od początku marca rosną opłaty za wywóz śmieci - między innymi w Warszawie, Białymstoku czy Rzeszowie. Zmiana najbardziej odbije się na portfelach mieszkańców stolicy i Rzeszowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Nycz / RMF FM

W przypadku stolicy - mieszkańcy budynków jednorodzinnych zapłacą 94 złote miesięcznie, a wielorodzinnych - 65 złotych. Największe podwyżki, sięgające powyżej 60 złotych czekają tych, którzy mieszkają sami.

Stolica przewidziała wprowadzenie wsparcia osłonowego, czyli wynoszącego min. 50-proc. dofinansowania do rachunków za opłatę odpadową. Według szacunków ratusza będzie go potrzebować ok. 7,5 tys. gospodarstw. Pomoc skierowana będzie do gospodarstw jednoosobowych, w których dochód nie przekracza 1 752,50 zł netto. Pod uwagę wzięte zostaną też inne kryteria dotyczące sytuacji życiowej osób, takie jak ukończenie wieku emerytalnego, niepełnosprawność lub utrzymywanie się wyłącznie ze świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat w Warszawie do 10 kwietnia konieczne jest złożenie nowych deklaracji o ich wysokości. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

Mieszkańcy Rzeszowa w domach zapłacą 32 złote od osoby a bloków 27 złotych. Dla niektórych rodzin to oznacza nawet 300-procentową podwyżkę.

W obu tych miastach głośno protestują mieszkańcy i wielu radnych. Mniej drastyczne podwyżki są w Białymstoku - to od 7 do 16 złotych więcej w zależności od wielkości mieszkania lub domu.

Władze miast, krytykowane za podwyżki bronią się, przekonując, że to skutek zmian w prawie z września ubiegłego roku i rosnących cen na rynku odpadów.