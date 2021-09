Związkowcy ze straży granicznej - podobnie jak z policji - przystali na propozycje podwyżek przedstawione przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Najważniejsza oferta to wzrost uposażeń o 677 złotych brutto od początku przyszłego roku. Pogranicznicy chcieli więcej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Związkowcy ze straży granicznej domagali się co najmniej 1155 złotych podwyżki, wypłaconej przez dwa najbliższe lata.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że przystali na niższą propozycję z tym zastrzeżeniem, iż ich pensje mają być rewaloryzowane.

Zdecydowano też, że będzie kolejna tura rozmów w specjalnie powołanych zespołach. Chodzi o ustalenie nowych rozwiązań dotyczących pełnienia służby, a także dodatków i świadczeń socjalnych.

Nasz dziennikarz usłyszał od związkowców, że na ich decyzję wpłynęła między innymi sytuacja na naszej wschodniej granicy związana z osobami, które nielegalnie dostają się do Polski.

"Nie byłoby na miejscu zaognianie nastrojów funkcjonariuszy w tej bardzo trudnej sytuacji" - dodał rozmówca Krzysztofa Zasady.

Wcześniej na ofertę MSWiA przystali policyjni związkowcy.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Wąsik jutro będzie na posiedzeniu strażackich związków.

Co zaproponowało MSWiA?

Propozycja strony rządowej zakłada, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną. Jak zaznacza MSWiA, daje to kwotę 500 zł netto.

Resort poinformował również, że wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewnił w imieniu strony rządowej, że od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. MSWiA przypomniało, że w przyszłym roku w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto ujęta jest kwota waloryzacji o 4,4 proc.

Kolejna propozycja dotyczyła awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Resort zaproponował, że funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5.

"Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat - co roku 25 proc. funkcjonariuszy" - podało MSWiA.

Awans w policji - jak zaznaczył resort - otrzyma ok. 64 tys. funkcjonariuszy, w PSP - prawie 11 tys. funkcjonariuszy, a w Straży Granicznej - prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

"Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego" - zaznaczyło MSWiA. Jak dodano, wcześniej ze stroną związkową wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 - 2,7 proc.