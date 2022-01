Dziś podpisano umowę z wykonawcą ostatniego odcinka Trasy Autobusowo-Tramwajowej (TAT) na wrocławski Nowy Dwór - firmą Skanska. Będzie mieć ona blisko dwa kilometry, a koszt budowy wyniesie ponad 72 miliony złotych. Prace mają rozpocząć się 5 lutego i potrwać 15 miesięcy.

Wrocław / zdj. ilustracyjne / Tomasz Jankowski / RMF FM

Ostatni odcinek trasy zakłada m.in. budowę linii tramwajowej na ul. Rogowskiej oraz pętli w pobliżu stacji kolejowej Wrocław Nowy Dwór. Powstnie przy niej parking park and ride dla 70 samochodów.

Jak podała miejska spółka Wrocławskie Inwestycje przebudowanych zostanie 1,6 km jezdni, powstanie około 2 km chodników, blisko 1,8 km dróg dla rowerów i 1,3 km ciągu pieszo-rowerowego. Wybudowanych zostanie także 11 przejść dla pieszych.

To historyczny moment. Tą umową stawiamy kropkę nad "i" w tej wielkiej inwestycji. Przypomnę, że TAT to w sumie blisko 7 kilometrowa trasa autobusowo-tramwajowa. Jedna z największych, ale i najdroższa inwestycja w powojennej historii miasta. Jak ważna dla układu komunikacji zbiorowej Wrocławia widać to od czerwca minionego roku. Pasażerowie korzystają już z pierwszego odcinka TAT od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej, a pozwala nam na to wykonywanie prac remontowych m.in. na placu Jana Pawła II. Co ważne, mimo tych robót tramwaje jeżdżą z zachodniej części miasta do centrum - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wartość całej inwestycji jaką jest budowa TAT na Nowy Dwór to ponad 386 mln zł, z czego do tej pory wydano ponad 274 mln zł. Jest ona współfinansowana ze środków unijnych. Trasa Autobusowo-Tramwajowa powstaje od września 2019 roku. Do tej pory do użytku oddany został odcinek o długości prawie 2 km. Całość ma się zakończyć w 2023 roku.