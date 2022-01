Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę przemytu 10 tys. sztuk papierosów z Ukrainy do Polski przez przejście graniczne w Budomierzu. Był to pierwszy na Podkarpaciu ujawniony przemyt papierosów w tym roku.

Funkcjonariuszom w akcji pomagała Inka, owczarek niemiecki wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych / Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie / Materiały prasowe

Jak poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, kontrabanda została ujawniona w autokarze jadącym z Ukrainy do Polski.

Pojazd został skierowany do szczegółowej kontroli. Funkcjonariuszom w akcji pomagała Inka, owczarek niemiecki wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych. Z pomocą psa funkcjonariusze dotarli do ukrytego, nielegalnego towaru - podkreśliła rzeczniczka.

W sumie 10 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy znajdowało się w skrytce w podłodze pojazdu.

Jak zaznaczyła Chabowska, właścicielem nielegalnego towaru był kierowca autokaru. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 10 tys. zł - dodała.

Był to pierwszy wykryty w tym roku przemyt papierosów. W całym ubiegłym roku na Podkarpaciu funkcjonariusze KAS ujawnili próbę przemytu 10 mln sztuk papierosów.