Podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pilny komunikat wojska

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę po południu o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Prowadzone są czynności sprawdzające w tej sprawie, w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec.

„W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające” – poinformowało Dowództwo na platformie X.

Dodano, że w ramach weryfikacji zapisów systemów radiolokacyjnych w rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec.

„Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych” – podkreśliło DORSZ.

„Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana” – można przeczytać we wpisie.

DORSZ zapowiedziało, że dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia.