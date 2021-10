Funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniami i identyfikacją osób z KWP w Lublinie zatrzymali 54-latka podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Z ustaleń śledczych wynika, że zajmował się dystrybucją dużej ilości narkotyków, które kupował w Hiszpanii. Czarnorynkowa wartość przemyconych narkotyków wynosi niemal 3 mln zł. Mężczyzna ukrywał się na terenie Szwecji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z ustaleń, 54-latek jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Działalność polegała na kupowaniu dużych ilości suszu konopi indyjskich, przewożeniu go do Polski i dystrybucji. Czarnorynkowa wartość przemyconych narkotyków wynosi niemal 3 mln zł. Po ustaleniach kryminalnych z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, że 54-latek ukrywa się na terenie Szwecji, prokuratura wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szwedzcy policjanci otrzymali informacje o miejscu pobytu poszukiwanego 54-latka.

Po zatrzymaniu podejrzany został przetransportowany do kraju i osadzony w areszcie śledczym.