Dwóch żołnierzy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie, w tym dowódca tej jednostki zostali zatrzymani pod zarzutem korupcji przy powoływaniu do zawodowej służby wojskowej. Dowódca ppłk Marcin M. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jak poinformował we wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej, zatrzymań dokonała pod koniec marca Żandarmeria Wojskowa na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dowódcy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk. Marcinowi M. postawiono zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 tys. zł i 6 tys. zł w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Ponadto wojskowemu zarzucono, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych. Chodziło między innymi o wożenie dziecka do szkoły, czy robienie zakupów - informuje reporter RMF FM, Krzysztof Zasada.



Według komunikatu PK drugi z zatrzymanych plut. Jacek T. usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji, poprzez podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy - powołania do zawodowej służby wojskowej w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w kwotach po 10 tys. zł i 6 tys. zł dla dowódcy ppłk. Marcina M. Jackowi T. zarzucono również posiadanie marihuany.



Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące dowódcy batalionu. Jacka T. prokurator zastosował dozór policji, poręczenie majątkowe w wysokości 15 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami.



Dowódcy bataliony grozi kara do 10 lat więzienia, zaś jego podwładnemu - do ośmiu lat więzienia. Według prowadzących dochodzenie sprawa ma charakter rozwojowy.