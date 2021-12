​Na 3 miesiące trafią do aresztu dwie kobiety i mężczyzna, którzy w nocy weszli do mieszkania niepełnosprawnej 56-latki i, używając siły fizycznej, zabrali jej portfel z pieniędzmi. Napastnicy to mieszkańcy Kutna w wieku od 35 do 46 lat. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.

