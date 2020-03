​15-latek pobity w autobusie miejskim w Rybniku. Sprawca uciekł. Napastnika szuka policja i publikuje zdjęcia z monitoringu.

Mężczyzna zaatakował nastolatka / Policja

Do ataku doszło 2 marca, w poniedziałek, około godziny 9:00 w autobusie linii 52 relacji Żory-Rybnik. 15-latek jechał wówczas do szkoły. Kiedy autobus przejeżdżał przez dzielnicę Gotartowice nagle nieznany mężczyzna podszedł do nastolatka i bez powodu kilkakrotnie uderzył go w twarz. W chwilę potem mężczyzna wysiadł na przystanku. 15-latek ma uraz twarzy.

Zajście zarejestrowały kamery monitoringu / Policja

Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Prokuratura zgodziła się na publikację zdjęć.

Mężczyzna bez powodu zaczął bić 15-latka / Policja

Jeśli ktoś rozpoznaje mężczyznę, policja prosi o kontakt z dyżurnym z Komisariatu Policji w Boguszowicach pod numerem telefonu 47 8557 510, osobiście lub mailowo: boguszowice@rybnik.ka.policja.gov.pl.