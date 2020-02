Wypadek małego samolotu na prywatnym lotnisku pod Płońskiem na Mazowszu. Jedna osoba trafiła do szpitala, trwają oględziny miejsca zdarzenia.

Jedna osoba trafiła do szpitala (zdj. ilustracyjne) / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował portal TVN Warszawa.

Do wypadku doszło ok. godz. 10:30 na lotnisku na terenie prywatnym. Samolotem podróżowało czterech pasażerów. W momencie przybycia straży samolot leżał kołami do góry, a wszyscy podróżujący tym samolotem byli już poza jego częścią pasażerską - poinformował komendant powiatowy z KPP w Płońsku Dariusz Brzeziński. Wszyscy podróżujący samolotem byli przytomni. Nie mieli żadnych widocznych obrażeń.

Jeden z pasażerów uskarżał się na ból w okolicach klatki piersiowej. Został przetransportowany do szpitala w Płońsku.



Akcja strażaków polegała przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Położono warstwę piany gaśniczej, a po około półtorej godziny na miejsce przybyli przedstawiciele komisji ds. badania wypadków lotniczych - poinformował Brzeziński.



Prawdopodobnie będzie postępowanie wyjaśniające, co było ostateczną przyczyną wypadku - czy może był to silny wiatr czy coś innego - dodał.