Płacisz za sprzątanie i jeszcze musisz to robić? Airbnb w końcu zmienia zasady

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Koniec z wynoszeniem śmieci, ściąganiem pościeli i zmywaniem naczyń przed opuszczeniem pokoju czy mieszkania. Airbnb oficjalnie ukraca praktyki gospodarzy, którzy mimo pobierania wysokich opłat za sprzątanie, wymagali od gości wykonywania szeregu prac domowych.

Rewolucja w Airbnb: Gospodarze nie mogą już żądać sprzątania od gości

Rewolucja w Airbnb: Gospodarze nie mogą już żądać sprzątania od gości / Shutterstock

Wielu podróżnych, korzystających z platformy Airbnb, skarżyło się, że mimo wysokich opłat za sprzątanie, właściciele obiektów oczekiwali od nich wykonywania dodatkowych czynności przed opuszczeniem wynajmowanego lokum. Wynoszenie śmieci, ściąganie pościeli, czasami wręcz jej pranie, czy zmywanie naczyń były często wpisywane do regulaminów.

Od 20 listopada Airbnb oficjalnie zakazuje nakładania na gości obowiązków, które wymagają „znacznego wysiłku lub czasu, lub które zazwyczaj wykonuje osoba sprzątająca”.

Oznacza to, że gospodarze nie będą mogli już tego wymagać pod groźbą dodatkowej opłaty.

Siedem żelaznych zasad. Tego tylko może żądać gospodarz

W lokalach, wynajmowanych za pośrednictwem Airbnb, będzie obowiązywać siedem standardowych zasad, które obejmują:

godziny zameldowania i wymeldowania,

maksymalną liczbę gości,

zakaz palenia,

zgodę na pobyt zwierząt,

wyznaczone godziny ciszy,

zasady dotyczące komercyjnych nagrań filmowych i fotograficznych.

Dodatkowe prośby muszą być „rozsądne” i zgodne z nową globalną polityką – czytamy w oświadczeniu platformy Airbnb, przesłanym mediom, między innymi BBC i Euronews.

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Widoczne i łatwo dostępne zasady dla każdego

Nowy regulamin jest dostępny w kilku miejscach – na stronie ogłoszenia, w zakładce podróże oraz w przypomnieniach o rezerwacji. Dzięki temu goście mają pełen wgląd w zasady jeszcze przed dokonaniem rezerwacji, co pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Wszelkie prośby gospodarzy, które nie spełniają kryteriów nowej polityki, będą oznaczane przez platformę. Właściciele będą zobowiązani do ich usunięcia lub mogą się odwołać, jeśli uznają, że prośba jest uzasadniona ze względu na lokalne uwarunkowania, np. konieczność wyrzucania śmieci do specjalnych pojemników zabezpieczonych przed dzikimi zwierzętami.

Opłata za sprzątanie ma obejmować standardowe uporządkowanie mieszkania między kolejnymi pobytami gości. Gospodarze nie mogą natomiast obciążać ich dodatkowymi kosztami za niewykonanie zadania wpisanego na listę czynności przy wymeldowaniu.