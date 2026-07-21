PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony z Niemiec

RMF24

PKP Intercity jest zainteresowane zakupem 96 używanych wagonów od niemieckiego Deutsche Bahn, jednak decyzja w tej sprawie została przesunięta na listopad. Przewoźnik podkreśla, że mimo opóźnienia wciąż planuje powiększyć swój tabor, by lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby pasażerów.

Cztery dni temu, tj. 17 lipca, PKP Intercity miało złożyć ofertę Deutsche Bahn w sprawie zakupu 96 używanych wagonów. Prezes spółki Janusz Malinowski tłumaczył w czerwcu, że pojazdy te „są w jeszcze lepszym stanie, niż te kupione w ubiegłym roku”.

Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem tych wagonów, przy czym termin składania ofert był wyznaczony na 17 lipca, jednak strona niemiecka zmieniła ten termin na 27 listopada. Temat jest więc chwilowo odłożony - poinformował we wtorek prezes PKP Intercity. Podkreślił, że PKP Intercity pozyskało już wszystkie zgody korporacyjne do złożenia oferty, ale musi z tym poczekać do listopada.

Dopytywany o to, czy firma będzie szukać używanych wagonów na innych rynkach, odpowiedział, że „w tej chwili nie”.

Coraz więcej pasażerów

Pod koniec ubiegłego roku PKP Intercity kupiło od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn 50 używanych wagonów. Pierwsze z nich do użytku w barwach polskiego przewoźnika zostały oddane na początku 2026 r. PKP Intercity potrzebę zakupu argumentowało wzrostem liczby pasażerów oraz większą liczbą pociągów uruchamianych w ciągu roku.

PKP Intercity w swojej flocie ma obecnie ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.