Zakończyła się trzecia doba poszukiwań biznesmena i producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. Mężczyzna w niedzielę nad ranem wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno, koło Giżycka w woj. warmińsko-mazurskim.

Służby MOPR na jeziorze Kisajno / Tomasz Waszczuk / PAP

Jak powiedziała PAP asp. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku, wtorkowe poszukiwania nie przyniosły przełomu. Przed godz. 21 zawieszono je z powodu zapadającego zmroku. Wodniacy i straż pożarna właśnie zbierają sprzęt i spływają do portu - mówiła.

Na jeziorze pracowali strażacy i policyjni wodniacy, którzy sonarami sprawdzali dno. W poszukiwaniach wykorzystywany był też specjalistyczny robot podwodny.

Operator robota ma możliwość spenetrowania dna na odległość 100 metrów. Robot posiada kamerę wraz z oświetleniem. Obraz jest na żywo. Wszystko po to, by za każdym razem nie trzeba było wysyłać pod wodę nurków. Taki robot może pracować pod wodą dużo dłużej niż człowiek - wyjaśniał starszy kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Piotr Woźniak-Starak zaginął w nocy z soboty na niedzielę

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób. To 27-letnia mieszkanka Łodzi. Z jej relacji wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Piotr Woźniak-Starak to producent filmowy i jeden z najbogatszych Polaków, prywatnie mąż Agnieszki Woźniak-Starak, prowadzącej programy TVN. Para wzięła ślub w 2016 roku.

Piotr Woźniak-Starak kieruje firmą producencką Watchout Studio. To ona stoi m.in. za takimi produkcjami jak "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Bogowie".

Watchout Studio - jak wylicza money.pl - w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. złotych.