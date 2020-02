Po 43 latach do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie wróciły pingwiny. Na razie jest ich jedenaście: cztery samice i siedmiu samców.

Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie wróciły pingwiny Anna Kropaczek /RMF FM

Wkrótce pingwinów w śląskim zoo będzie więcej.



Ta grupa - składająca się teraz nieproporcjonalnie z samic i samców - zostanie uzupełniona o samice. One przyjadą do nas może w ciągu dwóch tygodni. Pingwiny mają to do siebie, że łączą się w pary na całe życie - mówi Jolanta Kopiec, dyrektorka śląskiego zoo.