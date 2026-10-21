Pilny komunikat. Fala fałszywych SMS-ów i listów o mandatach

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Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy na losowe numery telefonów wysyłają SMS-y z linkiem do wykonania płatności, dotyczące rzekomych wykroczeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD. GITD podkreśla, że nigdy nie wysyła informacji o mandatach przez SMS-y. Takie powiadomienia wysyłane są wyłącznie listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez portal eBOK.

Jak informuje GITD, pod losowo wybrane numery telefonów trafiają SMS-y informujące o naruszeniach przekroczenia dozwolonej prędkości, zarejestrowanych m.in. przez system odcinkowego pomiaru prędkości na remontowanym odcinku autostrady A2 Warszawa – Łódź.

Tak wyglądają SMS-y rozsyłane przez oszustów, zdj. GITD / -

To próba wyłudzenia danych lub pieniędzy – ostrzega GITD. Na trasie nie działa jeszcze system odcinkowego pomiaru prędkości, a ponadto Główny Inspektorat Transportu Drogowego nigdy nie wysyła wiadomości SMS o mandatach.

Oszuści, jak ostrzega GITD, wysyłają też do właścicieli pojazdów fałszywe wiadomości e-mail oraz listy. Jak czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, korespondencja w tej instytucji prowadzona jest wyłącznie listownie (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez portal klienta eBOK CANARD.

Fałszywa wiadomość e-mail, zdj. GITD / -

List od oszustów, zdj. GITD / -

„Tysiące telefonów”. Jak oszuści wyłudzają pieniądze na fikcyjne leczenie bliskich? Kilkanaście przypadków oszustw „na chorobę” tylko w ubiegłym tygodniu odnotowali małopolscy policjanci. Przestępcy wykorzystują strach przed Covid-19 i innymi infekcjami, wyłudzając od seniorów setki tysięcy złotych. Podszywają się pod lekarzy i…

Pierwszy list z CANARD nie zobowiązuje do zapłacenia mandatu

Ponadto GITD podkreśla, że pierwsza korespondencja przesłana z CANARD do właściciela lub posiadacza pojazdu nie jest jeszcze mandatem karnym i nie zobowiązuje do dokonania płatności.

Do właściciela pojazdu, który popełnił wykroczenie, wysyłane są w pierwszej kolejności: informacja o zarejestrowanym wykroczeniu oraz formularze, które wypełnia właściciel pojazdu lub sprawca wykroczenia.

Dopiero po wyrażeniu zgody na przyjęcie mandatu karnego na przesłanym druku, wysyłany jest mandat karny kredytowany, który ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na jaki należy dokonać wpłaty.

Płatności należy dokonać w banku, na poczcie lub wykorzystując bankowość elektroniczną. GITD nigdy nie przesyła linków do uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego lub sprawdzenia etapu realizowanej sprawy.

Co zrobić, gdy nie wiemy, czy korespondencja rzeczywiście jest od GITD?

GITD radzi, by w każdym przypadku, gdy mamy wątpliwości co do autentyczności korespondencji, skontaktować się z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu (22) 220 45 00, jak również poczty elektronicznej canard@gitd.gov.pl.

Możliwe jest również stawiennictwo osobiste w CANARD, w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 109a lub w jednej z delegatur terenowych.