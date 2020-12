48-letni właściciel jednego z lokali w Pile (Wielkopolskie) został zatrzymany przez policję po tym, jak pomimo pandemii zorganizował dyskotekę, na której bawiło się co najmniej kilkadziesiąt osób. Mężczyźnie grozi teraz kara do 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

