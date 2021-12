​Blisko 4 promile alkoholu w organizmie miał 25-latek, który kierował volkswagenem w okolicach miejscowości Zawady w pow. łowickim. Swoją jazdę zakończył na drzewie. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami i grozi mu kara do 2 lat więzienia.

Rozbity samochód pijanego kierowcy / Policja Łódzka /

Jak przekazała rzeczniczka łowickiej policji Urszula Szymczak, we wtorek po godz. 12 miejscowi funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o wypadku w Zawadach.

25-latek jadąc w kierunku Zawad, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu.

Badanie wykazało, że mężczyzna miał prawie 4 promile alkoholu we krwi.



Kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat więzienia.