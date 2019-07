Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał traktorzysta zatrzymany przez policjantów w Pcimiu (Małopolska). Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń, 38-latek zarzekał się, że nie pił alkoholu, a wynik badania to rezultat zjedzenia dużej ilości cukierków - "kukułek".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay / Internet

Mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym typu "Sam". To pojazd wykonany samodzielnie lub w warsztacie przez gruntowną przeróbkę seryjnego pojazdu lub zbudowanie go od podstaw.



Uwagę funkcjonariuszy zwrócił nie pojazd, ale pasażer przewożony w sposób niedozwolony - na nadkolu. Podczas kontroli okazało się, że to "wierzchołek góry lodowej". 38-letni kierujący, mieszkaniec gminy Tokarnia, miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Nie posiadał żadnych dokumentów, także prawa jazdy. Mężczyzna twierdził, że je zgubił. Okazało się, że ciągnik nigdy nie został zarejestrowany i nie jest ubezpieczony - relacjonował Gleń.



Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat więzienia.