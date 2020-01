Policjanci z Krapkowic zatrzymali uczestników imprezy urodzinowej. Jubilat, który po pijanemu wjechał w witrynę sklepową, był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Jego kolega, również pod wpływem alkoholu, uciekł na skuterze, pomimo zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Policjantów poinformowano o nietypowym incydencie. W szklaną witrynę sklepu wjechał skuter, na którym jechało dwóch mężczyzn.



Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali 36-letniego kierowcę skutera. Sprawca kolizji, u którego wykryto pół promila alkoholu, tłumaczył się, że właśnie obchodzi swoje urodziny i musiał pojechać do sklepu, bo skończył się alkohol. Przy okazji sprawdzaniu jego dokumentów wyszło na jaw, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności.



Policjanci zainteresowali się także pasażerem skutera, który zaraz po incydencie pojechał nim wprost do domu jubilata, gdzie kontynuowano imprezę. Po sprawdzeniu alkomatem, w organizmie 37-latka stwierdzono ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna jechał skuterem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Jubilata policjanci odwieźli do zakładu karnego, a gość imprezy urodzinowej odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego zakazu.