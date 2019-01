Nawet 10 lat więzienia może grozić dwóm młodym mężczyznom, którzy w noworoczny poranek włamali się do jednej z budek na świątecznym jarmarku przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi i skradli kilkadziesiąt oscypków. Obaj włamywacze byli nietrzeźwi.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak podał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Łodzi Marcin Fiedukowicz, dwóch młodych mężczyzn, włamujących się do jednej z drewnianych budek na jarmarku, wypatrzył około godz. 9 na ekranie monitoringu dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania.

Policjant natychmiast powiadomił funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową w tym rejonie. Niebawem amatorzy cudzej własności zostali zatrzymani na pobliskiej ul. Nawrot. Obaj 21-latkowie byli nietrzeźwi - mieli około 1 i 1,5 promila alkoholu we krwi. Przy jednym z nich policjanci odnaleźli 22 serki typu oscypek, przy drugim 11 takich produktów.



Według rzecznika KMP, zatrzymani usłyszą zarzuty popełnienia kradzieży z włamaniem, za co grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

