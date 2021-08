38-latka w centrum Tomaszowa Mazowieckiego w woj. łódzkim prowadziła samochód, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Na przejściu dla pieszych potrąciła 13-latkę. W aucie były dwie małe córki zatrzymanej.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

We wtorek wieczorem policja otrzymała zgłoszenie, że ktoś potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że pieszą potrąciła 38-latka, prowadząca hondę civic. Podczas badania alkomatem okazało się, że miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Do tego w samochodzie przewoziła dwie 3-letnie córki. Dziewczynki nie odniosły żadnych obrażeń. Kobieta prowadziła auto mimo zatrzymanego wcześniej prawa jazdy.



Potrącona nastolatka doznała drobnych obrażeń. Została przebadana przez załogę pogotowia ratunkowego, nie wymagała hospitalizacji i zaopiekowała się nią matka. Córki kobiety przekazano pod opiekę ojca.



38-latka na miejscu została ukarana 500-złotowym mandatem za spowodowanie zdarzenia drogowego, a po wytrzeźwieniu doprowadzono ją do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawiono jej szereg zarzutów, za które stanie przed sądem. Grozi jej do 5 lat więzienia.