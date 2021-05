W przyszłym tygodniu, po ponad półrocznej przerwie, bramy PGE Narodowego mogą być znów otwarte dla mieszkańców Warszawy - dowiedział się nasz reporter. W czerwcu na Błoniach Narodowego zaplanowano pierwsze koncerty plenerowe. Takie są plany przywracania Stadionu do sposobu działania sprzed pandemii.

Na płycie PGE Narodowego stoją butle z tlenem. Za nimi są sale konferencyjne, które zajmował Szpital Narodowy / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Od listopada 2020 roku w tym miejscu funkcjonował Szpital Narodowy dla zakażonych koronawirusem. Ostatni pacjent został wypisany w niedzielę.

Na PGE Narodowy cały czas działa i będzie działać punkt szczepień przeciw koronawirusowi. Z drugiej strony, na błoniach Stadionu poza koncertami zaplanowano między innymi prezentację samochodów rajdowych w ramach rajdu Polski (19 czerwca).

Na płycie PGE Narodowego stoją butle z tlenem. Za nimi są sale konferencyjne, które zajmował Szpital Narodowy / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Niedostępna i zabezpieczona jest tylko powierzchnia, którą zajmował Szpital Narodowy, czyli sale konferencyjne. Tam nie wracają konferencje. Jeśli ktoś chciałby nakręcić film o przestrzeniach szpitalnych, to jest to dobra przestrzeń. Obiekt jako miejsce do organizowania wydarzeń całostadionowych jest przygotowany, aby z niego korzystać, z wyłączeniem sal konferencyjnych - tłumaczy w rozmowie z RMF FM prezes półki PL 2012 Włodzimierz Dola. Czas wakacji to dla nas czas przygotowań do wrześniowych spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski, która, mam nadzieję, wróci tu po półtorarocznej przerwie wrześniu. Chcemy wykorzystać ten czas na remonty i udoskonalenia - dodaje.

Szatnia reprezentacja Polski na PGE Narodowym / Michał Dobrołowicz / RMF FM



Najbliższe duże wydarzenie sportowe na PGE Narodowym zaplanowane jest ósmego września. Wtedy piłkarska reprezentacja Polski zagra z Anglią w eliminacjach Mistrzostw Świata.