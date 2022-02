Podczas weekendowej akcji kontroli prędkości funkcjonariusze z łukowskiej drogówki zatrzymali 40-letniego kierowcę, który jechał w terenie zabudowanym 151 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych i stracił prawo jazdy.

Mandat za przekroczenie prędkości / Policja w Łukowie / Policja

W sobotę i w niedzielę funkcjonariusze z łukowskiej drogówki prowadzili akcję kontroli prędkości w miejscach z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w których kierowcy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym - poinformował w poniedziałek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie Marcin Józwik.



Niechlubnym rekordzistą okazał się 40-letni mieszkaniec Łukowa, który w sobotę jadąc audi na ulicy Wojska Polskiego w Łukowie, przy ograniczeniu do 70 km/h jechał z prędkością 151 km/h - przekazał Józwik. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.



W efekcie weekendowej kontroli wystawiono łącznie 120 mandatów karnych i zatrzymano 7 praw jazdy.



Policja apeluje do kierowców o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Jadąc za szybko ryzykujemy życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego - podsumował Józwik.