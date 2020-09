40-latek pędził ulicami Łodzi 125 km/h. W związku z tym wykroczeniem mężczyzna po raz trzeci stracił prawo jazdy. To jedno z wielu wykroczeń drogowych ujawnionych podczas kontroli łódzkiej policyjnej grupy SPEED. W sumie funkcjonariusze w ciągu jednego dnia zatrzymali osiem praw jazdy.

Rekordzista jechał mercedesem z prędkością 125 km/h, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h / Policja Łódź /

Grupa SPEED w środę kontrolowała prędkość samochodów poruszających się m.in. ul. Ofiar Terroryzmu 11 Września.

Rekordzista jechał mercedesem z prędkością 125 km/h, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.



Auto zostało zatrzymane do kontroli. Funkcjonariusze w policyjnych bazach danych ustalili, że kierujący nie po raz pierwszy został zatrzymany za przekroczenie dozwolonej prędkości. W przeszłości dwukrotnie tracił prawo jazdy na 3 miesiące. Również i tym razem policjanci zatrzymali 40-latkowi uprawnienia i ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł - przekazała asp. sztab. Marzanna Boratyńska Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.



Dodała, że na ul. Kopcińskiego patrol zatrzymał do kontroli bmw, którego kierowca w centrum miasta pędził z prędkością 102 km/h. 60-letni kierujący w przeszłości był już wielokrotnie karany za przekraczanie prędkości, a nawet z powodu zbyt dużej liczby punktów karnych zdawał ponownie egzamin. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące, otrzymał mandat karny w wysokości 500 zł, do jego konta zostanie dopisanych 10 pkt karnych.