Budowa domu kombatanta dla powstańców warszawskich, monitoring warunków ich życia, darmowe usługi opiekuńcze i darmowy transport miejski - takie cztery zobowiązania wobec powstańców warszawskich złożył kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. W czasie konferencji prasowej w przeddzień rocznicy wybuchu powstania Jaki zapowiedział również, że gdy zostanie prezydentem stolicy, pielęgnowanie pamięci o powstaniu warszawskim, "wyjątkowym zrywie mieszkańców Warszawy", będzie dla niego jednym z najważniejszych wyzwań. "To jest coś, co buduje więzi pomiędzy warszawiakami, i to jest ofiara, o której nigdy nie możemy zapomnieć" - zadeklarował.

