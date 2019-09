​Nawet 300 tysięcy gości do końca weekendu może odwiedzić Skierniewice w województwie łódzkim. Rozpoczęło się tam 42. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W programie jest między innymi tradycyjna parada, degustacje zdrowego jedzenia i myśliwskich specjałów oraz balonowa fiesta.

Od rana w skierniewickiej hali OSiR przy ulicy Pomologicznej trwają XXII Targi ogrodniczo-rolne. Wczesnym popołudniem ulicami miasta na Rynek przedefiluje barwna świąteczna parada. Przez dwa dni w Skierniewicach będą się odbywały wystawy, warsztaty, pokazy i koncerty. W tym roku dodatkową atrakcją będzie fiesta balonowa.

W Skierniewicach równolegle trwa Festiwal Roślinożercy. Jak zapowiadają organizatorzy, to propozycja dla wszystkich amatorów i entuzjastów zdrowej kuchni. Od 2017 roku Festiwal Roślinożercy stanowi integralny element święta. To dwudniowy cykl warsztatów i pokazów kulinarnych przygotowywanych przez znanych w całym kraju kucharzy. Uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję poznania prostych, a zarazem wyjątkowych rozwiązań, które można wykorzystać na co dzień. Organizatorzy zapraszają w podróż po świecie smaków, od Ameryki po Azję. W tej wyjątkowej strefie każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno wegetarianie i weganie, jak i ci wszyscy, którzy pragną wzbogacić dania z mięsa i ryb o zupełnie nowe akcenty - czytamy w zapowiedzi Festiwalu.

Balonowa Fiesta nad Skierniewicami

Kolejną atrakcją jest balonowa fiesta, którą w sobotnie popołudnie będzie można zobaczyć nad Skierniewicami. Ogromne kolorowe balony, przeloty nad miastem czy wreszcie widowiskowe konkurencje sprawnościowe. W ramach 42. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw odbędzie się Fiesta Balonowa o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice. Balonowe zawody będą towarzyszyły imprezie przez dwa świąteczne dni. Te wyjątkowe konstrukcje znane są od XVIII wieku. Zasada ich działania opiera się na wykorzystaniu siły nośnej, wynikającej z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu - zapowiadają organizatorzy Święta Kwiatów.