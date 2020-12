Policjanci z Suwałk zatrzymali parę podejrzaną o posiadanie narkotyków. W aucie, którym jechali, funkcjonariusze znaleźli amfetaminę i marihuanę ukrytą... w złotej bombce choinkowej.

W aucie, którym jechali, funkcjonariusze znaleźli amfetaminę i marihuanę ukrytą... w złotej bombce choinkowej / Policja

Suwalscy policjanci zatrzymali w centrum miasta volkswagena. Autem kierowała 29-latka. W samochodzie był też 21-letni pasażer. Policjanci podejrzewali, że w aucie są narkotyki.

Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. Na tylnym siedzeniu leżała złota bombka choinkowa z białą substancją. W środku była także torebka z suszem roślinnym.



Funkcjonariusze postanowili także przeszukać mieszkanie kobiety, a w chlebaku znaleźli torebkę foliową z suszem roślinnym. Jak poinformowała policja, wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to ponad 100 gramów marihuany i ponad 26 gramów amfetaminy.



21-latek i 29-latka usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Oboje decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.