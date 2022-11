Już w sobotę 12 listopada o godzinie 8:00 na www.szlachetnapaczka.pl nastąpi Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki. Od tej chwili, przez cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, którą chce wesprzeć. Pomoc dopasowaną do potrzeb jednej rodziny, można przygotować wspólnie ze współpracownikami, znajomymi lub własną rodziną. W zespole łatwiej skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy mają w życiu trudniej. To przedświąteczna tradycja wielu Polaków.

Materiały prasowe

Jedną z historii opublikowanych na www.szlachetnapaczka.pl będzie historia pani Magdaleny, której świat zawalił się po tragicznej śmierci męża. Została sama z trójką dzieci. Po roku zachorowała na depresję, potem na nowotwór piersi. U starszego syna zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną. Trzyosobowa rodzina utrzymuje się z dwóch świadczeń: matki i syna oraz świadczeń na córkę. Po odliczeniu kosztów utrzymania i leczenia, rodzinie pozostaje na przeżycie miesiąca 159 zł na osobę.

Ta i tysiące innych historii zostaną zamieszczone na stronie Szlachetnej Paczki. Już 12 listopada wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.

Wolontariusze docierają do najbardziej potrzebujących

"Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki poprzedza wielotygodniowa praca wolontariuszy, którzy od tygodni odwiedzają rodziny, samotnych seniorów, osoby chore, z niepełnosprawnościami czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pandemii lub wojny. Wolontariusze poznają ich historie, nawiązują relacje i określają potrzeby, a następnie sporządzają szczegółowe opisy rodzin, które trafiają do naszej internetowej bazy. Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są też tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać wspólnie ze Szlachetną Paczką." - opowiada Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora programu.

Inna poruszająca historia z Bazy Rodzin dotyczy małżeństwa i ich 8-letniej córki. Gdy byli zdrowi, wzięli kredyt konsolidacyjny. W dobie inflacji jego miesięczna rata wzrosła dwukrotnie. Potem wydarzył się wypadek, po którym pani Maria otrzymuje rentę chorobową. Tak niską, że starcza na spłatę tylko niewielkiej części kredytu. W marcu na małżeństwo spadł drugi kredyt, po zmarłym bracie. To zobowiązanie, w wysokości 300 zł, spłacają komornikowi. Wobec tych kalkulacji rodzinie zabrakło na czynsz za październik oraz na zimową kurtkę dla 8-letniej córki.

Rodziny w Szlachetnej Paczce

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudnodostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania, utrudniającego podjęcie pracy.

Jak zrobić Paczkę?

To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny.

Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać - wspólnie ze Szlachetną Paczką.

W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych, domowników, dużo łatwiej jest przygotować mądrą pomoc, skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy mają w życiu gorzej

Bądź częścią Weekendu Cudów

Przemyślana pomoc materialna organizowana przez darczyńców trafi do Rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów, który odbędzie się 10 i 11 grudnia. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia.

Oglądaj na żywo - Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki

12 listopada o godzinie 17.00 na kanałach social media Szlachetnej Paczki internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu: Facebook ; YouTube ; Twitter

W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z Wolontariuszami, pracownikami, Darczyńcami oraz Ambasadorami Paczki. Poznamy poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku i wiele więcej.

Partnerzy i przyjaciele Szlachetnej Paczki

Partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki od 5 lat jest Bank BNP Paribas, który realizuje największy program wolontariatu pracowniczego w Paczce.

Partnerami głównymi programu są: Allegro, sieć sklepów Biedronka i bp.

Dziękujemy za wsparcie naszych przyjaciół z biznesu, dzięki którym Paczka może rozwijać się i docierać do najbardziej potrzebujących.

Medialnie Szlachetną Paczkę wspierają: Onet, RMF FM, TVN, TVN24.

