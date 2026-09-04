Oszustwa na BLIK. Służby rozbiły gang, który działał w całej Polsce

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali osiem osób podejrzanych o wyłudzanie kodów BLIK. Wśród zatrzymanych są także nieletni. Grupa działała na terenie całego kraju, a jej członkowie mieli ściśle podzielone role.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cybeprzestępczości rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest ośmiu podejrzanych, w tym trzy osoby nieletnie.

Rozbita grupa oszustów działała według precyzyjnego podziału zadań.

Część z nich odpowiadała za zakładanie fikcyjnych kont lub przejmowanie istniejących profili na popularnych portalach sprzedażowych oraz w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem publikowano fikcyjne ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów – wyjaśnił st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.

Jak działał gang?

Osoby zainteresowane zakupem przedmiotów z ogłoszeń otrzymywały spreparowane linki, które przekierowywały je na fałszywe strony internetowe. W ten sposób przestępcy zdobywali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK.

W ten sposób sprawcy pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków pieniężnych od pokrzywdzonych – dodał Pietraszko.

Pieniądze trafiały do kryptowalut

Pozyskane w wyniku oszustw pieniądze były wypłacane przez kolejnych członków grupy i następnie lokowane w kryptowalutach lub przelewane na inne konta. Grupa działała na terenie całej Polski, a jej działalność miała charakter zorganizowany.

Są pierwsze aresztowania

Wśród ośmiu podejrzanych zatrzymanych przez CBZC, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Pełnoletni członkowie gangu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Grozi im do 12 lat więzienia.

Sprawą nieletnich zajmie się sąd rodzinny.

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie osób padło ofiarą gangu. Śledczy apelują o ostrożność przy korzystaniu z internetowych ogłoszeń i przypominają, by nigdy nie udostępniać kodów BLIK osobom trzecim.