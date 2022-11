Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników fiskusa. Przestępcy mają nowe metody, by wyłudzać nasze dane osobowe i pieniądze - ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Oszuści, podając się za pracowników urzędów skarbowych, wysyłają linki z prośbą, by je instalować i logować się do specjalnej aplikacji. W ten sposób uzyskują dostęp do naszych danych, a także do rachunku bankowego. Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega, że w ten sposób kontaktują się oszuści.

Pracownicy urzędów skarbowych w rozmowie telefonicznej nie proszą o zalogowanie się podatnika na swoje konto bankowego i umożliwienie zdalnej obsługi komputera w celu zwrotu nadpłaty podatku - podkreśla Pasieczyńska.

KAS apeluje, by podobne próby oszustw zgłaszać policji i skarbówce.