Mężczyzna w Krakowie oszukiwał obcokrajowców przy wymianie walut. Poszkodowani wabieni korzystnym kursem wymiany waluty tracili spore sumy, bo mężczyzna wręczał im polskie banknoty sprzed denominacji. Został zatrzymany przez policję.

53-latek znalazł sprytny sposób na wzbogacenie się. Wymieniał turystom pieniądze, na stare banknoty sprzed 1995 roku. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Kilka tygodni temu do I Komisariatu Policji w Krakowie zgłosiła się para turystów, którzy zostali oszukani. Gdy stali przy jednym z kantorów sprawdzając kurs waluty, podszedł do nich starszy mężczyzna oferując wymianę gotówki.



Z uwagi na bardzo korzystne warunki wymiany i na zaufanie, jakie wzbudził mężczyzna, para zdecydowała się na uliczną transakcję. Obcokrajowcy wręczyli oszustowi 50 euro, w zamian otrzymali dwa banknoty o nominale 10 złotych oraz jeden banknot 200-złotowy. Zadowoleni udali się na zakupy, podczas których usłyszeli, że pieniądze którymi się posługują to banknoty już wycofane z obiegu - mówił Gleń.



Policjanci zabezpieczyli monitoring z miejsc, w których według relacji poszkodowanych mógł być widziany oszust. Jego działanie zostało zarejestrowane przez jedną z kamer miejskiego monitoringu. To 53-letni mieszkaniec Gdańska, który był poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze oszustwa. Podejrzany trafił już do zakładu karnego.



Denominacja w Polsce została przeprowadzona w 1995 r.