Najwyższe ostrzeżenia, trzeciego stopnia, przed upałami wydał rano IMGW. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Przez środek Polski przejdą burze z gradem. Z tego powodu wydano tam ostrzeżenia drugiego stopnia.

Skutki wczorajszej nawałnicy w Tychach

Ostrzeżenia meteorologiczne 3. stopnia przed upałem obowiązują w całym woj. podkarpackim oraz dużej części małopolskiego i lubelskiego.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od 32 st. C do 35 st. C. W piątek prognozowane są lokalnie upały sięgające 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Na większej części kraju poza Pomorzem Środkowym i Zachodnim oraz województwami zachodnimi, również spodziewane są upały. Jednak dla tych obszarów IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia. Temperatura maksymalna w czwartek od 30 st. C do 34 st. C, w piątek lokalnie do 35 st. C.; w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

W szerokim pasie przebiegającym od Gdańska, przez Bydgoszcz, Opole, do granic Polski przejdą gwałtowne burze. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. W Bydgoszczy i okolicach podczas burz może spaść od 30 mm do 40 mm deszczu, a lokalnie nawet do 50 mm; porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

IMGW, ogłaszając ostrzeżenia trzeciego stopnia, przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. dolnośląskiego

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla wschodnich powiatów województwa dolnośląskiego. W przeważającej części regionu obowiązuje też alert drugiego stopnia przed upałami.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem obowiązuje od godz. 14 do godz. 22 i dotyczy powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, trzebnickiego, Wrocławia, wrocławskiego oraz ząbkowickiego.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami może spaść także grad.

Dla powiatów górowskiego, jaworskiego, Legnicy, legnickiego, lubińskiego, milickiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, Wałbrzycha i wołowskiego wydano także ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tu od 30 st. C do 34 st. C, w piątek lokalnie do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie z kolei od 18 st. C do 20 st. C. Alert obowiązuje od godz. 12 w czwartek do godz. 20 w piątek.

Nadal obowiązuje też wydane w środę ostrzeżenie IMGW przed upałami dla powiatów: dzierżoniowskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, Wrocławia, wrocławskiego i ząbkowickiego. Temperatura maksymalna w dzień będzie się tu wahać od 30 st. C do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla Pomorza

IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz upałami, które mogą występować w większej części województwa pomorskiego. Obowiązuje od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane dla powiatów: puckiego, chojnickiego, kościerskiego, nowodworskiego, wejherowskiego, gdańskiego, Gdyni oraz Gdańska. Synoptycy podają, że prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

Dla powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, malborskiego, kwidzyńskiego oraz sztumskiego, poza ostrzeżeniem przed burzami z gradem wydano ostrzeżenie przed upałami. Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C.

Alert dla Wielkopolski

IMGW wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla województwa wielkopolskiego. Według prognoz w czwartek i piątek temperatura przekroczy 30 st. C.

Komunikat obowiązuje od południa w czwartek do wieczora w piątek 1 lipca.

IMGW-PIB podał, że w tych dniach należy spodziewać się upałów. Prognozowana temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 34 st. C, w piątek lokalnie do 35 st. C. Spodziewana temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Ostrzeżenie dla Wielkopolski obowiązuje do piątku do godz. 20.00.

Ostrzeżenie dla woj. warmińsko-mazurskiego

Ostrzeżenie przed upałem i burzami z gradem służby meteorologiczne wydały też dla części powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Termometry mogą pokazać 30-33 stopnie w dziewięciu powiatach regionu: działdowskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, nowomiejskim, Olsztynie i olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim.

Podczas burz miejscami może spaść od 30 do 40 mm deszczu, a lokalnie nawet 50 mm. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 80 km na godz. Miejscami spodziewany jest grad. Ostrzeżenie o burzach dotyczy powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, Elbląga i elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, Olsztyna i olsztyńskiego oraz ostródzkiego. Burz należy się spodziewać od godz. 17.

W nocy do 22 stopni, mgły

W nocy z czwartku na piątek na wschodzie spodziewane jest zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Tam także przelotne opady deszczu i burze. Mogą być nawet z intensywnymi opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h - przekazała Anna Woźniak z IMGW.



Dodała, że lokalnie będą się tworzyć silne zamglenia oraz krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.



Temperatura minimalna będzie na poziomie od 16 do 22 stopni Celsjusza. Najchłodniejsza noc zapowiada się w regionach podgórskich Karpat, lokalnie ma być ok. 15 stopni.



Wiatr na ogół będzie słaby, południowo-wschodni.



Synoptyk IMGW zaznaczyła, że najgroźniejsze burze spodziewane są w piątek.

