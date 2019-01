Opady śniegu i silny wiatr dają się we znaki na południu Małopolski. Ratownicy TOPR wprowadzili wczoraj czwarty stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, a kierowcy nie radzą sobie na niektórych odcinkach zaśnieżonych dróg. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami oraz intensywnymi opadami śniegu na południu Polski.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Na Podhalu śnieg sypie nieprzerwanie od wczoraj. Większość dróg jest w związku z tym śliska. Na zakopiance ruch jest w miarę płynny, kierowcy tirów nie radzą sobie za to na podjeździe pod Przełęcz Snozka na trasie z Nowego Targu do Szczawnicy. Tam trzeba spodziewać się utrudnień.

Trudna sytuacja jest także na drogach naszych południowych sąsiadów. Wczoraj wieczorem na kilka godzin zamknięto nawet trasę E77 prowadzącą do przejścia granicznego w Chyżnem. Blokowały ją tiry, które ślizgały się na zaśnieżonych podjazdach.

Bardzo niebezpiecznie zrobiło się w Tatrach. Zamknięta jest droga do Morskiego Oka, a ratownicy TOPR apelują, by nie wyruszać na szlaki nawet te najbardziej popularne i wydawałoby się bezpieczne - do tatrzańskich schronisk.

Na południu województwa śląskiego na Podbeskidziu wciąż sypie śnieg i tam warunki są najtrudniejsze. Na Śląsku jest już odwilż. Na mniej uczęszczanych drogach jest błoto pośniegowe i jest bardzo ślisko.



IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami oraz intensywnymi opadami śniegu na południu Polski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami IMGW wydał dla południowej części województw podkarpackiego i małopolskiego. Na tym terenie meteorolodzy ostrzegają również przed intensywnymi opadami śniegu, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej do 25 cm oraz zawiejami i zamieciami powodowanymi przez wiatr osiągający w porywach do 60 km/h.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.