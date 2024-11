Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed partią Herbatki fix rumiankowo-koperkowej firmy Herbapol. W produkcie stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych, co może przyczynić się m.in. do uszkodzenia wątroby.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Spożycie produktu może stwarzać zagrożenie dla konsumentów - powiadomił GIS, powołując się na ocenę ryzyka przeprowadzoną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Ostrzeżenie dotyczy produktu "Herbatka fix Rumiankowo-koperkowa, 20 sztuk", z numerem partii "011023" i datą minimalnej trwałości 09.2026, którego producentem są Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol.

GIS przekazał, że firma zakończyła już proces wycofania z obrotu wskazanej partii produktu. Dodano także, że postępowanie wyjaśniające zostało już wszczęte.

Alkaloidy pirolizydynowe to grupa naturalnych substancji wytwarzanych głównie przez rośliny w celu odstraszania drapieżników. Dla człowieka są one natomiast niebezpieczne, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Zatrucie alkaloidami przebiega zwykle bezobjawowo. Symptomy pojawiają się dopiero, gdy proces chorobowy jest już mocno rozwinięty, a śmierć następuje w odstępie kilku dni.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań - zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.