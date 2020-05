Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnymi opadami deszczu na południu województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Na Śląsku w południowych powiatach może ponadto nastąpić gwałtowny wzrost stanu wód w rzekach. Deszczowo zapowiada się także w czwartek. Sprawdźcie pogodę na nadchodzące dni!

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wtorek

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL



We wtorek na północnym zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie już duże, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach może przybyć nawet do 10 cm śniegu.

W Zakopanem o poranku spadła krupa lodowa, czyli coś podobnego do gradu. To najchłodniejszy maj w XXI wieku. Najbliższe dni nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Nadal będą dominować chmury i niewielkie opady deszczu. Być może czerwiec przyniesie jakieś ocieplenie, natomiast do końca maja.. nie widać żadnych zmian - mówił szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski

Temperatura maksymalna od 15°C do 20°C, chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

Noc oraz środa

Prognoza pogody na środę / INTERIA.PL

W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami zanikające przelotne opady deszczu. Na południu kraju początkowo możliwe również burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale bez opadów.

Wysoko w Tatrach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 5°C do 9°C. Będzie wiało, ale słabo. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.



W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Lokalnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu burze. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów.

Temperatura maksymalna od 17°C na północnym wschodzie do 21°C w centrum i na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, Przedgórzu Sudeckim i Podkarpaciu, około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w czasie burz porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Noc ze środy na czwartek



Prognoza pogody na czwartek /INTERIA.PL



W nocy pochmurnie. Okresami przelotne opady deszczu. Miejscami na terenach podgórskich mgła ograniczająca widzialność do 400 m.



Temperatura minimalna od 6°C do 11°C, na terenach podgórskich od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w strefie nadmorskiej i wysoko w górach miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni.