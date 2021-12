34-latek z Myszkowa (Śląskie) stanie wkrótce przed sądem za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna w czerwcu tego roku ostrzelał dom swojego teścia z kałasznikowa. Tłumaczył prokuraturze, że chciał go tylko nastraszyć.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

16 czerwca nad ranem 34-letni Sławomir Ż. wrócił do swojego domu w Myszkowie i obudził śpiącą żonę. W trakcie rozmowy kobieta opowiedziała mu, że w dzieciństwie była źle traktowana przez ojca. Ta wiadomość bardzo wzburzyła oskarżonego, postanowił niezwłocznie udać się do teścia i wyjaśnić sprawę.

Mężczyzna jest myśliwym, legalnie posiada przerobiony karabin AK Kałasznikow, który postanowił wziąć ze sobą. W tym samym czasie do zagrożonego teścia zadzwoniła siostra Sławomira Ż. i ostrzegła go, że 34-latek pytał o jego adres. Przerażona partnerka pokrzywdzonego zadzwoniła na policję i opowiedziała o nadchodzącym zagrożeniu.

Nagle pod dom teścia podjechał rozwścieczony myśliwy, przeskoczył przez płot i krzycząc, że go zabiję, zaczął strzelać w drzwi i okna domu. Oddał 4 strzały. Przerażeni domownicy ukryli się na piętrze budynku a Sławomir Ż. po chwili się oddalił.

Policja nie musiała długo go szukać. Po zatrzymaniu okazało się, że był pijany, miał około 1,6 promila.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa teścia i prowadzenia pojazdu po pijanemu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu usiłowania zabójstwa i wyjaśnił, że oddając strzały w budynek, chciał jedynie nastraszyć teścia i zmusić go do wyjścia na zewnątrz.



Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Myszkowie o jego aresztowanie, sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku - zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 130 tys. zł i dozór policji. Oskarżony został aresztowany 16 lipca 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, na skutek zażalenia złożonego przez prokuraturę.



Sławomir Ż., który prowadzi własną działalność gospodarczą, nie był w przeszłości karany. Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą więzienia od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywociem. Taką samą karą jest zagrożone usiłowanie zabójstwa. Natomiast za prowadzenie pojazdu mechanicznego po pijanemu grozi do 2 lat więzienia.