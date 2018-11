Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów opublikował list wysłany przez przewodniczącego zarządu Rafała Jankowskiego do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. "Kierując się dobrem wszystkich Policjantów, a także troską o bezpieczeństwo naszych Rodaków, apeluję do Pana o natychmiastowe spotkanie. Obserwując rozwój bieżącej sytuacji nikt nie ma wątpliwości, że jest to reakcja środowiska policyjnego na pozorowany dialog i brak woli spełnienia postulatów NSZZ Policjantów" - napisał Jankowski.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

