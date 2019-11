Noworodek zmarł na oddziale neonatologii szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Dziecko trafiło tam z podejrzeniem urazu główki po porodzie w szpitalu w Kępnie - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Dokumenty w tej sprawie przekazano do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. W takich przypadkach sprawami dzieci z naszego regionu zajmuje się Prokuratura Regionalna w Łodzi, jako jednostka wyższego rzędu i tam trafiły dzisiaj dokumenty w tej sprawie - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.



Z informacji, do których dotarła PAP, wynika, że 6 listopada na oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w wielkopolskim Kępnie została przyjęta ciężarna pacjentka w 33. tygodniu ciąży. Lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Po nim dziecko natychmiast przewieziono do szpitala w Ostrowie Wlkp. na oddział neonatologiczny z podejrzeniem urazu główki. Tam po kilku godzinach zmarło.





"Rodzicom przekazujemy szczere wyrazy współczucia"



W trybie pilnym rozwiązano ciążę. Zgodnie z obowiązującymi procedurami z powodu złego stanu zdrowia noworodek został przekazany na oddział neonatologiczny o wyższym stopniu referencyjności, gdzie zmarł. Sprawę obecnie wyjaśnia prokuratura. Rodzicom przekazujemy szczere wyrazy współczucia i żalu - powiedziała Beata Andrzejewska, dyrektor szpitala w Kępnie.



Na piątek zaplanowano sekcję zwłok dziecka.