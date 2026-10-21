Ostatni dzwonek dla porozumienia. Mundurówka pójdzie na spotkanie do ministerstwa

RMF24

Spotkanie ostatniej szansy związków zawodowych służb mundurowych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji ma odbyć się w przyszły czwartek - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Od wyników tych negocjacji związkowcy uzależniają decyzję o proteście. Od ministerstwa domagają się podania konkretnych terminów spełnienia ich postulatów.

Związkowcy oficjalnie liczą na to, że przedstawiciele MSWiA przystaną na żądania związków, bo chodzi o spełnienie postulatów wynegocjowanych w porozumieniu sprzed kilkunastu miesięcy, których dotąd nie zrealizowano. To kwestie uposażeń, a także wprowadzenia Karty Rodziny Mundurowej, dającej m.in. przywileje funkcjonariuszom i ich rodzinom w dostępie do opieki zdrowotnej.

Okazuje się jednak, że jeszcze przed spotkaniem mogą zapaść decyzje, które zniweczą spełnienie tego postulatu. Chodzić ma o włączenie do systemu strażaków ochotników - to według zawodowych funkcjonariuszy sparaliżuje system.

Jak usłyszał reporter RMF FM, jeśli nie dojdzie do porozumienia, ruszą protesty. Nie ma na razie konkretów, ale funkcjonariusze mogą brać zwolnienia lekarskie w czasie, gdy zwiększą się potrzeby kadrowe - chociażby w związku z zabezpieczaniem Trybunału Konstytucyjnego czy marszu narodowców 11 listopada.