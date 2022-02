Ostatki to ostatnie dni karnawału. Zaczynają się w tłusty czwartek, a kończą we wtorek, dzień przed Środą Popielcową. W ostatki (lub inaczej zapusty) urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Kiedy w tym roku rozpoczynają się ostatki? Jak dawniej je świętowano?

Zdjęcie ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Karnawał w Polsce co roku rozpoczyna się 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Trochę inaczej wygląda sprawa z ostatkami, których początek i koniec jest ruchomy i wypada w zależności od daty Wielkanocy.

Ostatki 2022 rozpoczną się 24 lutego. Właśnie wtedy w tym roku przypada tłusty czwartek. Okres zabawy zakończy się natomiast 1 marca, czyli we wtorek. Dzień później wypadnie Środa Popielcowa, kiedy dnia miejsce hucznych imprez zastąpią modlitwa i przygotowanie do Wielkanocy.

Ostatki 2022. Jak świętowano?

Ostatki - podobnie jak cały karnawał - w przeszłości świętowało się dużo huczniej niż teraz. Stoły uginały się od jedzenia. Królowały na nich wędliny, pasztety, kiełbasy i ryby. Nie brakowało również słodkich rzeczy - pączki, racuchy czy pierniki. Wszystko po to, żeby przed Wielkim Postem najeść się "na zapas".

W niektórych regionach Polski ostatki nazywano śledzikiem, ponieważ to on tam królował na stołach.

Ważnym elementem ostatków były (i są) tańce. Im były one bardziej skoczne, tym lepsza miała być pogoda i bardziej obfite plony.

Do ulubionych staropolskich rozrywek karnawałowych, należały kuligi szlacheckie. Jeżdżono od dworu do dworu, a w każdym w nich czekała na gości uczta i salony przygotowane do tańca.

W wielu regionach w ostatki po ulicach chodzili przebierańcy. Mieszkańcy przebierali się m.in. za diabły, zaczepiali innych, porywali ich do tańca. To było w ostatki regułą. Oczywiście wszyscy przebierańcy domagali się datków. W wielu miejscach przebierano się także za zwierzęta, co miało zwiastować szybsze nadejście wiosny.

Ostatki 2022. Jak dzisiaj się świętuje?

Zwyczaj zakładania masek przetrwał do dzisiaj. Trudno wyobrazić sobie karnawałową imprezę bez przebierania się m.in. w znane postacie.



Dużo osób świętuje u znajomych albo chodzi na imprezy tematyczne. W wielu miejscowościach przechodzą barwne korowody przy akompaniamencie głośnej muzyki.



Na stołach karnawałowych nadal królują kiełbasy, pasztety oraz śledzie.



Ostatki świętowane są oczywiście nie tylko w Polsce. Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de Janeiro, rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem.