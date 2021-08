​Ośrodek dla imigrantów powstaje na poligonie w Wędrzynie w Lubuskiem - dowiedział się reporter RMF FM. Cudzoziemcy mają trafiać do wojskowych budynków, które nie są wykorzystywane. Trwa ich przygotowanie.

Drut kolczasty na granicy polsko-białoruskiej / Artur Reszko / PAP

Ośrodek miałby mieć kilkaset miejsc dla cudzoziemców. Placówka na wojskowym poligonie ma być otwierana etapami. Na razie powstanie 200 miejsc.

Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, w ośrodkach dla cudzoziemców w całym kraju jest obecnie ponad tysiąc osób. Straż Graniczna zapewnia, że miejsc na razie nie brakuje. Poinformowała też, że około 200 dodatkowych miejsc przygotowano w ośrodkach Urzędu do spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze.

Grupa cudzoziemców przy granicy

W ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej doszło jednak do kryzysu. Po białoruskiej stronie granicy w okolicy Usnarza Górnego od kilkunastu dni koczuje grupa imigrantów . Chcą dostać się do Polski i starają się o pomoc międzynarodową. Na granicę pojechało wojsko oraz Straż Graniczna, które pilnują przejścia. Postawiony został także drut kolczasty, by migranci nie przedostali się do naszego kraju.

Poligon w Wędrzynie / Lech Muszyński / PAP

Rząd przekonuje, że kryzys migracyjny to metoda reżimu Alaksandra Łukaszenki w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy państw: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

W poniedziałek po południu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej.

Jednocześnie rząd jest krytykowany o niehumanitarne podejście wobec ludzi. Po kilku dniach Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zdecydowała o wysłaniu transportu z pomocą rzeczową dla imigrantów. Ciężarówka czeka na decyzję MSZ Białorusi w sprawie przekroczenia granicy.

Ile osób przechodzi nielegalnie przez granicę?

Minionej doby 126 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę od strony Białorusi. 31 spośród nich zatrzymano, reszta pozostała na białoruskim terytorium.

Zatrzymani to 18 obywateli Iraku, 9 Somalijczyków i trzy osoby o nieokreślonym obywatelstwie. Oprócz tego w ręce strażników wpadł Ukrainiec, który ponaglał cudzoziemcom w przekroczeniu granicy. Wszyscy imigranci trafili do ośrodków zarządzanych przez Straż Graniczną.

Od początku sierpnia zieloną granicę z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2800 osób. Udało się to blisko 900 cudzoziemcom - tyle osób zatrzymały polskie służby graniczne. Trzeba dodać, że te statystyki nie obejmują imigrantów, o których wejściu na terytorium Polski nie wie Straż Graniczna.