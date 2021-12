Orange Polska wypłaci abonentom rekompensatę za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki, typu direct billing i tzw. flash SMS - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak poinformował Urząd, prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję zobowiązującą operatora Orange Polska do wypłaty abonentom rekompensaty i zmiany sposobu działania.

Zastrzeżenia wzbudziły nieprawidłowości przy aktywacji płatnych usług oferowanych przez Orange Polska i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange.



Według informacji UOKiK, chodzi o usługi nietelekomunikacyjne świadczone przez Orange, aktywowane m.in. za pośrednictwem powiadomień tzw. flash SMS i kliknięcie przez konsumenta przycisku "OK" po jego otrzymaniu.

Chodzi o usługi: "Gdzie jest Dziecko", "Chroń dzieci w sieci", "Nawigacja Orange", "CyberTarcza" oraz "Zabezpiecz PESEL", a także usługi podmiotów trzecich rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu "Zamów z Orange" (tzw. direct billing, gdzie opłata automatycznie jest doliczana do rachunku). Są to np. GAMEMINE, KidzInMine, VIDIX.mobi.

UOKiK podkreślił, że w większości były to usługi o charakterze subskrypcyjnym - opłaty potrafiły wynosić przykładowo 7,98 zł za miesiąc, ale i 14,99 zł za tydzień.



Otrzymywaliśmy skargi od konsumentów, którzy byli zaskoczeni wyższym rachunkiem i nie wiedzieli za co zostały naliczone opłaty. Ze zgłoszeń wynikało, że do aktywacji usług dochodziło nieświadomie - przez kliknięcie w tzw. flash SMS-a, w link na stronie internetowej, w reklamę w grze mobilnej, a także przy wykorzystaniu karty SIM w routerze. Sprawdziliśmy sposób aktywacji tych usług, zasady doliczania przez przedsiębiorcę opłat do rachunku za te treści i odpowiedzi na reklamacje - uzasadniał wydaną decyzję prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji Urzędu.



Jak podano, w decyzji UOKiK zobowiązał Orange Polska do zrekompensowania strat konsumentom. Rekompensaty mają wynieść podwójną wysokość ceny aktywowanej treści. Dotyczy to byłych i obecnych abonentów, którzy złożyli reklamację do spółki.