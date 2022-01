Minus 13 stopni Celsjusza wskażą nocą z wtorku na środę termometry w rejonach podgórskich. W całym kraju będzie pochmurno, możliwy śnieg lub deszcz ze śniegiem.

Zakopane po poniedziałkowych, nagłych opadach śniegu / Grzegorz Momot / PAP

Miejscami wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie można spodziewać się opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź - powiedziała Dorota Pacocha, synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni na wschodzie i południu kraju, na pozostałym obszarze minus 1 stopień a nad morzem do plus 2 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich w Karpatach. Tam temperatura spadnie do minus 10, a lokalnie nawet do minus 13 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu okresami dość silny i porywisty do 55 km/h, a w Bieszczadach do 60 km/h.

IMGW informuje, że w środę nadal będzie pochmurno. Na północy i wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Z rana, do godz. 9 można spodziewać się opadów marznącej mżawki.

Temperatura w środę będzie dodatnia i wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany. Nad morzem okresami będzie dość silny i porywisty, zachodni i południowo zachodni. Na Wybrzeżu porywy wiatru osiągną do 65 km/h, zaś w Karpatach do 70 km/h. W górach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.