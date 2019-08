Marszałek Sejmu Marek Kuchciński do rodzinnych lotów wykorzystywał nie tylko rządowe samoloty, ale także wojskowe helikoptery. Onet ma dokumenty, które potwierdzają taki lot jesienią minionego roku.

Na zdjęciu marszałek Marek Kuchciński / Piotr Nowak / PAP

Onet dysponuje kopią zamówienia na lot datowaną na 14 września 2018 roku, które szefowa jego gabinetu Katarzyna Mącznik wysłała do dowódcy generalnego Sił Zbrojnych. Wojsko wyznaczyło do lotu Kuchcińskiego śmigłowiec Sokół.

W tytule pisma adresowanego do dowódcy generalnego, szefowa gabinetu Kuchcińskiego pisze, że to "TRYB NAGŁY". Lot ma się odbyć rano 15 września, na trasie z Warszawy do Rzeszowa. Powrót następnego dnia o 15.30. Na pokładzie będą trzy osoby. Poza Kuchcińskim oraz ochraniającym go oficerem Służby Ochrony Państwa w wykazie wpisany jest także "Kuchciński Zbigniew Szymon", czyli syn marszałka.

Lot ma status HEAD, co oznacza szczególne, kosztowne procedury ochrony oraz sprawdzania lotnisk i maszyn.

W czwartek Jan Grabiec, Marcin Kierwiński i Robert Kropiwnicki z kontrolą poselską przybyli do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Posłowie PO-KO wystąpili o dokumenty dot. lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Zdaniem Kierwińskiego, "na tym etapie" można powiedzieć, że podróży marszałka Kuchcińskiego na trasie Warszawa- Rzeszów "było bardzo dużo". Zdarzały się takie miesiące, tak z grubsza licząc, (że) niemal co trzeci dzień taka podróż się odbywała. Nie wyciągamy wniosków, chcemy te dokumenty bardzo dokładnie przeanalizować, ponieważ tam były korekty zapotrzebowań, raz były anulowane zapotrzebowania. Całościowy raport przedstawimy, jak te dokumentu po prostu podsumujemy - powiedział.

W ubiegłym tygodniu media podały, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach w poniedziałek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka oraz 10 tys. zł na Caritas Polska w zamian za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

Kwestia lotów Kuchcińskiego jest od kilku dni krytykowana przez polityków PO, którzy chcą, by marszałek Sejmu przedstawił szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Zdaniem posłów PO decyzja o wpłaceniu 15 tys. zł na cele charytatywne jest niewystarczająca. W piątek, w związku z doniesieniami o lotach marszałka Sejmu i jego rodziny, klub parlamentarny PO-KO złożył wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji.